歲末送愛，讓善循環發芽，「億豐粘銘獎助學金」舉辦溫馨頒獎典禮，與會產官學者熱情分享延續共善的人生觀。（盧金足攝）

教育是脫貧捷徑，獎學金助學為弱勢學子挹注正能量，由粘耿豪、粘肇紘及粘凱隆三兄弟以曾擔任老師的慈父為名，設立「億豐粘銘獎助學金」，自2016年以來，共有1266位學子獲得支持，獎助學金累積達4851萬元，幫助許多傑出學子實踐目標和夢想。

歲末送愛，讓善循環發芽，「億豐粘銘獎助學金」舉辦溫馨頒獎典禮，包括粘銘慈善基金會董事、陽明交通大學校長、台中一中校長、聯聚建設董事長出席勉勵學子。

頒獎典禮由粘肇紘董事揭開序幕，溫暖歡迎來自陽明交通大學、清華大學、中興大學、高雄科技大學，還有台中一中的傑出學生。

粘肇紘分享該基金會創辦初衷，提到父親粘銘在創辦億豐集團前，是一位化育學子的國中化學老師，特別重視因材施教，並一輩子以教育人身份為傲。

受到父親啟發，三兄弟設立「粘銘慈善基金會」，聚焦弱勢族群教育，期盼透過獎助學金幫助學子們逐夢，實現熱情所在與未來可能。

聯聚建設董事長江韋侖感性分享，今年逢粘銘創辦人走後十年，活動特別有意義。年輕的時候就聽過粘銘先生名字，與粘家三兄弟耿豪董事長、肇紘、凱隆認識之後，感受其父親對事業的熱情與執著，做事專注及為人善寬精神，對三兄弟影響深遠。

「粘氏三傑都是熱心公益教育企業家」，江韋侖表示，億豐在大哥耿豪領導之下，兄友弟恭團結一致，曾造訪過億豐東莞工廠，研發及創新精神無所不在，生產管理非常好有條不紊，內心非常敬佩，事業做的成功，善盡社會責任，今天的活動是最好體現。

與會的陽明交通大學校長林奇宏指出，粘銘的理想及粘氏兄弟長期投入公益的信念讓人感動，獎助學金就像馬拉松的補給站，在關鍵時刻提供支持與協助，讓同學們能專注於學業，不需因經濟壓力打工，更自由的選擇和分配時間，逐步實踐未來規劃追求卓越。

頒獎典禮特別設置「通向未來的對談」，讓獲獎學生可以跟校長、實業家們有更深入的互動。

出席的學子提問未來如何完成職涯目標？江韋侖建議年輕人先設定50年後希望自己成為什麼樣的人，再回推每10年、5年的執行計畫。

林奇宏說，在多變的世界，同學們眼界要寬，看事情的位置要高，多去理解、欣賞不同領域的價值，因許多突破性想法，都出於跨領域的激盪。

也有同學關切，英文在職場運用的重要性，粘凱隆董事建議同學在學期間盡量閱讀原文書、培養語感，搭配多元的語言交流管道和網路平台學習，留意各國運動賽事與文化議題，拉近與外國朋友互動對談的距離。

針對雙語學習議題，林奇宏認為語言的核心是表達想法，要生活化，多加強與人溝通的能力，同學對時事、議題感興趣時可擴充資訊來源，如國內外，中英文等不同資訊。

粘肇紘也不吝分享，善用TED.com的中、英文內容，反覆觀看喜歡的議題，將有助於熟悉道地的語文用法，直接提升職場上的競爭力。

頒獎活動聚集來自全台各地的傑出學子，除獲頒獎狀，與校長、實業家進行交流互動，獲獎同學們於餐敘時也相互交流想法氣氛熱絡。典禮以「讓善循環種子，發芽！」為主題，期盼每一位獲「億豐 粘銘獎助學金」肯定的同學，能夠成長茁壯為未來大人物，存積更多善循環的種子，為社會累積正向能量，日後傳承延續共善的精神與理念。