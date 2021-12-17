台灣大學今(17)日舉行「110學年度各類獎學金頒獎典禮」，會中總共頒發11類獎助學金項目，共計頒發各類獎項共表揚297位學生及2組團體。

為鼓勵學生精進課業並安心就學，台大自設獎學金包含「國立台灣大學勵學獎學金」、「國立台灣大學國際研究生獎助金」、「國立台灣大學國際優秀研究生獎助金」、「國立台灣大學國際學位生助學金」等4項。私設獎助學金則有「錢思亮先生紀念獎學金」、「任江履昇女士清寒獎學金」、「財團法人宗倬章先生教育基金會學生獎助學金」、「1963年國立台灣大學商學系畢業校友獎勵清寒學生獎學金」、「國立台灣大學科林論文獎」、「高菊媛女士社會服務獎學金」、「英特格基金會科學、技術、工程與數學領域獎助學金」等7項。

台大校長管中閔表示，校方在追求卓越的同時，也持續向下深根，培育多元人才。雖然疫情使人際關係的物理距離增加，但設獎單位對學生關懷的心理距離仍緊密相連。感謝社會各界及校友們長期的支持，提供同學在成長路上的幫助與溫暖，讓學生安心求學。

管中閔提到，台大未來將持續推動各項校內外獎勵與助學措施，鼓勵同學擴展多元視野、培養社會關懷，以實踐大學責任。期盼獲獎同學將這份良善之情延續下去，與社會分享「利他」精神。

今年有兩位領獎學生代表致詞，首先是外籍生代表是哲學所博士班的饒忠恕(Michael John Rau)，榮獲「國立台灣大學國際學位生助學金」獎。

饒忠恕從小在美國求學的，熱愛研究哲學與神學。為更深入了解東方文化，他努力克服語言障礙考入台大哲學系。饒忠恕說，他熱愛台大自由的學風，尤其是學校對於宗教自由的肯定，更讓他可以徜徉在宗教與神學上，自由探索。期許自己透過所學來服務社會，造福人群。

今年本籍生代表為資工系三年級的張嘉淳，獲得「任江履昇女士清寒獎學金」獎。她藉由分享兒時與新住民母親及妹妹刻苦的家庭經歷，感謝一路上幫助她的人。

張嘉淳說，她積極參與社會服務，包含認養家扶的孩子、擔任國際志工，以及加入「無家者服務社」等，將關懷的信念傳承下去。目前她則是將自己在資工系所學資訊專長與公共衛生議題結合，期盼自己能對社會有所貢獻。