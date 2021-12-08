慶山建設公司推動大山城學子閱讀課外讀物，今年邁入第16年，捐贈圖書累積逾六萬冊，金額超過1500萬。今年繼續與市議員陳清龍服務處共同辦理贈書，配合小學雙語教育的推動，捐贈的英語原文繪本期能作為英語教師的補充或輔助教材，讓老師授課有更多的資源，也增加小朋友的閱讀與語言能力。

慶山建設公司與市議員陳清龍服務處，今天於慶山建設接待中心共同辦理捐贈圖書活動，並邀請台中市政府教育局及豐原、石岡、后里區25所國中、小校長一同參與。

市議員陳清龍說，今年捐贈圖書共5597冊，其中英文書佔總量的五分之二，近年來英文繪本是非常熱門的閱讀書籍，此次捐贈選用的書皆從國外進口原版的優良繪本著作，盼透過師生、親子共讀，提升閱讀量能，讓贈書更具意義。

教育局副局長方炳坤說，透過慶山建設的善舉，一起來推動國中小的閱讀，未來也會一直支持這樣的活動。

南陽國小校長尤長亮說，做一件好事很簡單，但要長期做一件好事就不簡單了，大山城的學子們應該都讀過慶山捐贈的書籍，感謝慶山建設長年來的義舉，讓孩子們豐富他們閱讀的書籍。

豐原區校長家長會協會理事長何泳禎說，書中自有黃金屋，感謝慶山建設與陳清龍議員16年的堅持，這項贈書活動造福了非常多的孩子，增加孩子們的閱讀能力。

慶山建設總經理陸鴻慶說，對的事情就堅持下去，未來五年希望能把贈書這件事加倍進行。

陳清龍強調，今年延續選用英語繪本，精選近三年內的新書作品，近兩年的新書更是占今年總量的71％。少數三年以上的圖書，因考量同作者與部分新書承先啟後的完整性而購置，讓孩子能夠全方面閱讀，並依不同程度需求，英語繪本也分成學齡前、初、中高年級階段，有助老師、學童選讀，提升閱讀量能。