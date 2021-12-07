宜蘭清水地熱電廠11月取得電業執照，地熱發電開始正式啟動，經濟部中央地調所表示，我國位處於太平洋火環帶，與同條件的其他國家一樣擁有豐富的地熱資源。

地熱發電最大特色是不受天候影響，可24小時穩定運轉，發電過程不僅碳足跡極小，電廠佔地面積也相對少，為各國極力推展再生能源公認之一塊瑰寶。本次展覽唯一的地熱能源攤位，將由經濟部中央地質調查所來擔綱推播。

1980年代，臺灣也曾經是全世界第14個擁有地熱電廠的國家，然而因為當時發電技術與井體維護技術受限，發電效率不佳，最後走向關廠。時值全球能源轉型之際，太陽光電與風力發電，已在政府及產業界的努力下快速開展，而下一個潛力新興能源，已看到地熱發電的大好機會。然而地熱資源埋藏在地底下，並非如其他再生能源，投入即有產出，反倒像是探礦、探油氣一樣，皆須經由前期調查探勘，累積學習曲線，最後才能探勘成功。

因此政府推動前瞻基礎建設，在綠能建設項下，投入高風險的地熱前期探勘工作，並累積成果建立探勘資訊平台，為後續投資開發提供重要的基礎評估資料。

地調所進行地熱地質調查探勘參考國際經驗，引進多項最新設備及科技，並與產學研合作，有系統地推動地熱資源調查。現已在大屯火山群、宜蘭縣、花蓮縣與臺東縣等地，展開區域性的地熱地質探勘工作，並針對重點地熱潛能場址規劃進行地質鑽探，以評估地下熱源與熱流的分布。同時也盤點收集國內地熱相關地下溫度資訊，建置成全國地熱探勘資訊查詢平臺，採用雲端架構及開放式技術，透過調查圖層套疊及3D視覺化呈現，提供各界評估開發之重要資訊，以降低前期探勘風險，並加速地熱能源開發期程。

臺灣國際智慧能源週將於南港展覽館登場（12／8～12／10），地調所將於展場中一枝獨秀展出以「地熱」為主題的再生能源相關資訊，有興趣之民眾可至展館特色專區P0829攤位參觀，或至地調所地熱探勘查詢平臺網站查詢。