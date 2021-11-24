台中市府勞工局11月推出「服務業．製造業熱情招募」徵才系列活動，「就業新食代．犇向薪未來」廠商聯合徵才，共邀集16家優質企業設攤，提供353個職缺，薪資達4萬元以上的職缺有超過50個，不限學經歷的職缺更有100個，占總工作機會近3成，現場湧入150多名求職民眾，初步媒合率達6成。

勞工局長張大春指出，因應疫情趨緩，管制措施調降，食品相關企業紛紛釋出人力需求，勞工局集結海線在地食品製造業、餐飲服務業及台中港三井Outlet等。

包括雞肉大廠卜蜂及洽富、飲料代工大廠宏全、飼料大廠福懋油脂、興農集團-玉美生技、全聯集團-台灣善美的、台灣芋頭酥之創始-阿聰師、速食龍頭麥當勞、知名連鎖超商全家與OK超商，及今年底開幕在台中港三井Outlet二期商城品牌企業等16家知名企業，釋出超過353個職缺。

緩解企業缺工及協助市民就業，張大春說，除了推出全國首創「視訊徵才2.0」外，也同步將視訊納入實體徵才，採雙軌併行模式，讓企業及民眾有更多元化的選擇。

勞工局每年度將規畫於山、海、屯區辦理主題性聯合徵才活動，視企業各別產業現況及招募需求，辦理客製化徵才專案，助廠商覓得人才，縮短求職者就業及求才廠商缺工等待期。

勞工局指出，台中港三井Outlet營運管理員謝先生特地到活動現場為進駐三井的企業加油打氣，謝先生說，當初Outlet開幕時曾透過台中市政府協助求才，樂見即將開幕的二期商城再次與市府合作，也感受到市府專業度與在地就業服務的完整性。

一名住在梧棲區的陳小姐，目前在西屯區從事服務業，獲悉台中港三井Outlet二期即將開幕，將有服務業工作機會，但不知求職管道，剛好家人在梧棲區公所看到活動海報訊息轉知，陳小姐也特地前往參加面試，期待能在家鄉就業，看到海線就業市場熱絡感受到幸福感。

台中市就業服務處提醒，12月3日上午10點至下午2點於太平區公所3樓大禮堂將辦理「犇向幸福·展新太平」廠商聯合徵才活動，歡迎有求職需求民眾參加。