「2021新北歡樂耶誕城」將在本周五正式點燈開城，下月4日、5日將在市民廣場舉辦耶誕歡樂派對，邀請40多家特色品牌齊聚，現場除了有文創、美食市集攤位進駐外，也邀請人氣歌手、舞團演出，讓民眾徜徉在音樂中，享受耶誕氣氛，另外現場也將農業結合觀光，邀請台東縣優質農特產到場推廣，共同響應。

「2021新北歡樂耶誕城」將在本周五正式點燈開城，下月4日、5日將在市民廣場舉辦耶誕歡樂派對，邀請40多家特色品牌齊聚，現場除了有文創、美食市集攤位進駐外，也邀請人氣歌手、舞團演出。（新北市觀旅局提供）

新北市觀旅局長蔣志薇表示，有趣市集將將從下午1時至8時陪伴大家度過耶誕城第一個周末，現場有各式攤位，像是擁有多種充滿耶誕氛圍佈置品與頭飾的「MIDNIGHT」、台灣原創設計「方坊 Square Studio」、手作乾燥花品牌「JR.BAE 手作乾燥」等，以及販售香氛、居家擺設與創意小物的攤位。

除了有文創選物外，現場還有各式美食攤位，讓民眾體驗耶誕城的溫馨氛圍。蔣志薇說，為期2天的市集現場，從下午1時至5時都有音樂、舞蹈表演，4日由HRC KIDS舞團熱力開場，接著由網路歌手創作田宇庭、華語創作男歌手黃霆睿及倆人Acoustic Too接力演出；5日由爵士鼓手李科穎、插畫斜槓才女田心蕾LeiLei、創作新人琳誼及雙主唱創作樂團Control T帶來精彩表演。

觀旅局表示，民眾若想了解詳細活動內容，可至新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢，基於防疫考量，進入耶誕城燈區內參觀、拍照時，請全程配戴口罩；活動場域內禁止邊走邊吃，如有飲食需求者請至飲食專區，並配合實聯制、體溫量測及酒精消毒等防疫措施。