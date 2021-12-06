大新竹民眾購買力超狂！新竹SOGO周年慶2日開跑，4天就創下逾8.7億營收，SOGO APP限定來店禮「質感香氛水氧機」更於開店4小時內兌換完畢，本周起的第2波還有「樂活摺疊休閒椅」、「精巧電子料理秤」、「親子多功能瑜珈墊」等6項好禮陸續登場。

新竹SOGO店店長陳秋芬表示，因新竹房市熱絡，不少民眾趁周年慶高回饋率入手新居家電，也因疫情趨緩消費力復甦，帶動居家生活用品熱賣。前4天冰箱、洗衣機、洗碗機、按摩椅等大家電熱銷，成長超過2成，居家衛浴商品也有2位數成長。

12月8日起的周年慶第2波開打，業者祭出各項好友禮優惠，包括夢幻好友禮，憑醫護、科學園區識別證、餐廳美食街發票、大專院校學生及軍公教識別證件，加上當日不限金額消費發票，即可至5樓好友禮兌換處兌換「Midos─黑玫瑰保溼洗手慕斯」。

歡慶耶誕節憑ThanQ會員識別貼紙及單筆500元以上消費發票即可兌換「耶誕10光，閃耀頭飾」。另，數位化需求越趨普及，出門在外更是手機不離身，業者貼心規畫ChargeSPOT共享行動電源服務，3秒快速借電，解決購物手機沒電的困擾。