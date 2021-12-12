餐飲業開出的薪資條件廣，但有工程師發現，新竹竹科一家平價麵店，以月薪43K招募正職人員，基本的三節、年終獎金都有，讓他相當驚訝，不過有過來人表示，薪水高的餐飲業幾乎都滿累的，不只休假少，每天加班也是常態。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，竹科附近有一家平價麵館正在徵人，從老闆張貼的徵人啟示可見，該店徵求早、晚班的正職人員，雖月休六天，但享三節、年終獎金，月薪高達43K，讓他非常驚訝，直呼餐飲業的正職月薪快比過他的月薪。

原PO補充，自己在晶圓代工廠上班，因為是剛滿三個月的菜鳥，所以雖是工程師，但要把夜班津貼加上月薪才破五萬。不過針對餐飲業開出的高薪，他想應該是因為這間麵店的生意好，才能開這麼高的薪水，但他還是很好奇，是否餐飲業正職的薪水都那麼高。

對此不少網友留言指出餐飲業高薪的關鍵，「因為一個月休6天啊，你才以為很多」、「因為餐飲業越來越難請到人，所以薪水飆高」、「現在餐飲真的很難請人的感覺，看過火鍋店30多K，便當店39K的」、「餐飲業薪水高的都滿累的，不然就是休假少」。

也有不少過來人分享在餐飲業工作的心酸，「你想太多，通常餐飲業的正職都沒有加班費的，你看不到的成本多的」、「餐飲業做過一次就不會想再去了，加班是常態而且沒有加班費的，有的還要輪兩頭班真的時間都浪費了」、「餐飲業新鮮人入行34K，累到不想做了，每天都常態加班」。