疫情趨緩，餐飲業求才若渴，新北市就業服務處明天上午9時30分至12時30分，在新北市稅捐稽徵處（板橋區中山路一段143號）9樓禮堂舉辦「餐飲業專案徵才」，邀請包括王品、饗食天堂、天吉屋、一風堂、杏子豬排、肉多多、摩斯漢堡、85度C、米塔、肉老大、歇腳亭等15家知名連鎖廠商，攜手釋出近1100個職缺，其中儲備幹部薪資上看50K。

就服處長林澤州表示，今年第4季餐飲業超級缺工，再加上耶誕、跨年、寒假、春節陸續到來，廠商人力需求甚殷。求才範圍含括儲備幹部、區域經理、內外場服務人員，外場PT兼職工作機會也達421個，時薪上看230元，歡迎二度就業、轉職朋友或學生打工族，一起來找工作。

就服處到年底前還有多場徵才，包括17日在新莊就業服務站、24日在汐止區公所禮堂、28日在新莊就業服務站辦理「聯合徵才」，民眾可上「新北市人力網」或洽0800-091-580。