全台拚疫苗覆蓋率！京站響應政府政策，回饋已施打疫苗民眾12／13-12／15「限時3天」Q卡友（或現場辦卡者）凡持PCR檢測陰性證明或接種疫苗紀錄卡(憑接種一劑紀錄即可)，享週年慶全館3800送400 元，再加贈100元 (每人每卡限兌換一次)，全民提升疫苗覆蓋率，共同對抗疫情！

京站時尚廣場積極配合政府相關部門規範及防疫措施，持續以最高規格進行防疫，以提供消費者安心購物的場所為最高原則。

京站周年慶二波活動至12／26(日)，相關館內優惠、活動請詳見館內及官網告示。