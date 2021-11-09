泰國內閣今天同意購買默沙東集團（Merck & Co.）新研發對抗COVID-19口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir），政府也將和輝瑞大藥廠（Pfizer）洽談購買口服抗病毒藥物Paxlovid。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）日前要公共衛生部加快採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的口服藥物，泰國內閣會議今天因此通過公共衛生部提案，同意購買默沙東集團和合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics研發的口服藥莫納皮拉韋5萬個療程，也就是200萬片藥。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，莫納皮拉韋將優先用於治療60歲以上以及有嚴重慢性呼吸系統疾病、心血管疾病、慢性腎臟疾病、神經血管疾病、癌症、糖尿病或肥胖症的病人。

阿努廷並指出，日本富士軟片富山化學製藥公司研發的法匹拉韋（Favipiravir）將用於治療輕症或是患病初期的病人。

不過阿努廷並沒有明確指出泰國政府將在何時採購莫納皮拉韋。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，公共衛生部醫學服務署顧問阿提沙（Atthasit Srisubat）昨天表示，如果內閣批准購買莫納皮拉韋，最快12月或明年1月將可用於治療病人。

阿提沙也指出，政府將在12日和輝瑞大藥廠洽談購買他們旗下的COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid。

阿提沙表示，莫納皮拉韋和Paxlovid都能降低病人重症或住院的機率，且能有效治療輕症和中症的病人，但因為缺乏數據，不建議有嚴重肝臟或腎臟疾病以及患有愛滋病毒（HIV）的人使用。