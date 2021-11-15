櫃檯買賣中心永續發展債券市場持續熱絡，截至11月15日，今年以來累計發行量突破1000億元，再創歷年新高。

櫃買中心指出，為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖2021-2023」，櫃買中心於今年4月29日建立永續發展債券專板制度，在企業社會責任概念深化及ESG投資理念推升下，加上國際間淨零碳排的熱潮以及COVID-19疫情影響，今年不論國內或國外發行人，在永續發展債券的發行上更趨積極，其中不乏許多初次發行永續發展債券之發行人。

截至11月15日止，今年綠色債券已發行17檔，發行金額為新台幣377.95億元，其中以外國金融機構發行量占50%比例最高，其次為本國民營事業占24%；另可持續發展債券則發行8檔，共計新台幣502.38億元，發行金額大幅超越去年發行量58億元，除本國銀行及企業積極發行之外，外國發行人則有智利政府4月來台發行美金15億元之可持續發展主權債以及高盛金融機構等；而社會責任債券則自櫃買中心4月29日建立制度以來，已發行7檔，發行金額已達新台幣142.97億元，包含本國企業及國內外金融機構等，整體市場發行十分熱絡。

根據櫃買統計，110年累計發行量突破新台幣1000億元，達新台幣1023.3億元，共計發行32檔，110年累計發行金額已超越109年全年發行624億元紀錄，成長率高達64%，再創歷史新佳績。

櫃買中心表示，在永續發展債券專板制度上線後，企業可透過更多元的永續發展債券商品落實企業社會責任及永續發展目標，櫃買中心希望透過推動永續發展債券的發行，為企業提供永續發展與轉型所需資金之融資管道，並為國內投資人提供更多元之投資選擇，後續仍有金融機構及企業規畫明年發行永續發展債券，預期永續發展債券市場仍可望持續擴大發行規模。