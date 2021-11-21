和潤企業積極投入資源關懷弱勢族群、關心社會議題，今年與愛盲基金會攜手拍攝微電影《茫茫人海 聽見你》，並邀請好萊塢新銳導演施文翰操刀，以感性的敘事手法、生活化的拍攝方式，讓民眾能體會到視障朋友的世界及了解如何使用「愛盲行動語言」問、拍、引、報來幫助視障朋友們。

和潤企業及導演團隊經過長期籌備，希望經由電影中男女主角之間的互動，凸顯視障朋友在路上行走時經常遇到的困難，並鼓勵大眾若遇到視障朋友在徬徨不知如何前進時，可以更勇敢、更主動地向前詢問是否需要協助。和潤企業衷心期望本次微電影能發揮正向影響力，讓更多民眾學習正確的方式協助視障朋友，而此部微電影也將捐贈予愛盲基金會，作為對外教育、宣導使用，期待讓更多人認識愛盲行動言語。

和潤企業董事長劉源森表示，期待透過電影傳達另一個台灣重要議題：機車道路安全。台灣機車事故年奪千條性命，除了道路環境設計問題外，騎士的自我防衛駕駛意識也是關鍵，因此希望藉由電影呼籲民眾注意機車交通安全守則，多一點小心，多一份安全。

和潤企業長期致力於ESG不遺餘力，藉由本身專業與公益結合，以創新、接地氣形式推動社會關懷計畫，落實真心關懷，為社會注入永續力量作努力。今年與愛盲基金會進行一系列合作，從庇護工場手工皂設備捐贈、庇護禮盒認購到公益微電影拍攝。另外和潤企業也與安得烈慈善協會合作推動公益活動，同時邀請合作企業夥伴，包括台新綜合證券、資誠聯合會計師事務所、大同世界科技等共襄盛舉。

在企業本業方面，今年也與日商三菱日聯銀行、玉山銀行、中國信託銀行簽署新台幣65億元永續連結貸款，以實踐永續發展承諾，運用本業核心能力，發展更多永續金融商品，協助企業客戶降低導入綠色能源門檻，同時幫助一般大眾更輕易取得環保車的使用，以期達到永續、共好的願景。

根據行政院主計總處統計，去年全台發生超過36萬件各類型交通事故，其中與機車有關的事故占半數以上，接近20萬件。大約有1500人因機車事故死亡，傷者人數達28.8萬，占整體交通事故死傷人數的5成多。有鑑於此，和潤企業已規劃將營運業務結合專業安全知識，讓民眾辦理機車分期付款業務的同時，也能更了解交通安全的重要性。和潤企業在去年即開始推動「機車安全防衛駕駛校園教育活動」，向大學生傳授良好的騎乘觀念與應注意安全事項，包括行車前車況檢查、交通法規遵守等，呼籲大眾落實機車安全、營造安全用路環境。

施文翰導演出生及成長於台灣，曾擔任創意行銷經理，參與多個國際品牌活動，並監導許多商業影片以及廣告片。2009年前往紐約研讀電影製作並在紐約電影學院完成藝術碩士學位，期間開始從事自由接案的導演以及製作人，工作足跡遍及紐約、洛杉磯、台北及上海。2011年受聘擔任台灣獨立電影「西門町」的副導演與現場執行導演，至今已在好萊塢陸續製作了三部劇情長片及許多商業廣告與MV，並在2015年完成個人的第一部好萊塢導演作品「Reaper」。