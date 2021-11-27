第58屆金馬獎今(27日)晚在國父紀念館盛大登場，本屆獎項競爭激烈，典禮由林柏宏獨挑大樑主持，終身成就獎頒給攝影師林贊庭和導演蔡揚名，由名導朱延平獻獎給師父蔡揚名，全場也起立獻上掌聲和歡呼。

82歲蔡揚名很開心金馬獎肯定他在電影界60幾年的成就，「這一生我只選了一個職業就是拍電影，這輩子我活得很快樂、充實，能拿到這個獎，也是肯定我60幾年是有成績的，(讓我知道)我也是電影界一個優秀的人才。」

名導朱延平獻獎給師父蔡揚名。(圖／杜宜諳攝)

1963年出道的蔡揚名，以藝名「陽明」演過包括《悲情城市》、《後街人生》等200多部台語片，演而優則導的他，作品類型廣泛，有武俠片、功夫片、靈異片、喜劇片、黑社會電影、文藝片等。

此外，在面對香港黑幫電影競爭，蔡揚名執導的《大頭仔》、《兄弟珍重》仍展現獨有風貌，讓他有「台灣黑幫電影教父」之譽。除了在影史貢獻心力，近年來他也協助國家電影及視聽文化中心進行口述史料。

而蔡揚名也是導演蔡岳勳的父親，蔡岳勳跟著父親腳步，走上導演之路，執導過《流星花園》、《白色巨塔》、《痞子英雄》等膾炙人口作品。