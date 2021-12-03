紙風車文教基金會和立法院聯合國永續發展目標策進會合作舉辦之「2021台灣永續行動周」，即將在本周末(12/4~12/5)於國父紀念館中山公園廣場盛大登場！富邦金控今年擔任「2021台灣永續行動周」贊助單位，以富邦金控「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃結合聯合國永續發展目標SDGs，在現場打造醒目的打卡熱點；富邦產險也將今年首度推出的數位生活風險教育繪本《廚房裡的魔法》搬到現場，打造生動有趣的實境體驗，歡迎大朋友、小朋友一同走入故事之中，展開「尋找火精靈大冒險」，在建構正確風險觀念的同時，也能共享歡樂的親子時光！

「2021台灣永續行動周」以表演藝術及互動遊戲等園遊會型式，邀請大家「來看戲．玩遊戲．一起做永續」，輕鬆了解聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals SDGs)，以及四大任務：永續政策、永續合作、永續外交及永續在地。 富邦金控致力推動永續經營，今年適逢集團六十週年，全新擘劃富邦金控永續願景藍圖，聚焦「低碳、數位、激勵及影響」四大策略主軸，並呼應國際2050淨零排放趨勢，力求與環境共好，成就永續未來。展望未來，富邦金控將持續推動永續經營，以正向力量為環境、社會、大眾成就更多可能。