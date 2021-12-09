台中第二選區立委補選交戰「藻礁公投通過將造成中火增煤500萬噸」議題，顏寬恒下午將開記者會，安排肺腺癌受害者家屬現身說法；林靜儀上午隔空喊話說「請他支持三接、不要同意三接遷移公投」，強調三接就是要北部負擔應有用電來源，讓中南部減少發電負荷。

公投倒數10天，民進黨發動「全國台灣隊站出來、遍地開花總動員」，台中市黨部9日上午於台灣大道五、六、七段規劃串連行動，第二選區立委補選候選人林靜儀也站上街頭強催不同意票，市議員王立任、李天生等陪同。

針對國民黨立委李德維等人出示照片揭露橋墩蓋在大潭藻礁上，對此林靜儀搬出「聯合國在2016到2030年永續發展目標」及「台灣2018年永續發展目標的國家報告」，表示，永續發展目標不是不要發展，也不是不要環保，在全球觀念已經不再是單純環保或單純發展。

林靜儀解釋，永續發展的意思，是在最少破壞之下，維持環境保護的永續及經濟發展的平衡。「三接」立場就是在最少破壞之下，達到能源需求、穩定及經濟發展需求，在2030年永續發展目標全球立場都是這樣的觀點「如何平衡環境永續及經濟發展」。

林靜儀表示，如果大家都停留在過去舊思維，希望大家可以看一下，全球在2030年之前，從2016年起的15年，都是以永續發展這個邏輯來看的。也就是說，環境保護及經濟發展不是兩個對沖的邏輯，是均衡、彼此在最好平衡之下，達到環境永續及經濟發展的目標。

顏寬恒批評「中火多燒500萬噸煤言論」涉恐嚇選區選民，對此林靜儀隔空喊話說「那就請他支持三接啊！不要同意三接遷移公投」，她說，三接就是能夠讓北部負擔應有的用電能源來源，並減少中南部發電負荷。

「如果以他（顏）的邏輯，希望和我們一起支持三接案，不要同意三接遷移公投。」林靜儀最後呼籲，所有關心中南部空汙及中南部能源正義的人都應該反對三接遷移公投。