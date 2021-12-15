林靜儀指全台灣每天幫他數那六個洞，顏寬恒回擊指出，自己到現場看，有特定媒體在下班時間去拍攝，故意製造沒有在拆除的景象，圖中可見大門已拆除。（黃國峰攝）

對手攻擊顏家違建沒在拆，15日可見工人正在一小建物屋頂，進行拆除作業。（黃國峰攝）

對手攻擊顏家違建沒在拆，15日可見工人正在一小建物屋頂，進行拆除作業。（黃國峰攝）

顏寬恒家族在南屯公保地的違建，拆除進度深受各界注目，民進黨候選人林靜儀，15日指出，全台灣每天幫他數那六個洞，不可能視若無睹。顏寬恒指出，特定媒體在下班才去拍，刻意營造沒在動工的假象，歡迎媒體前往拍攝。

顏家在南屯興建的招待所，被爆侵佔公保用地，中市政府都發局上月29日勘查實地比對，確認合法建築物兩側有增建、臨近大同九街有加蓋一間小建物共3處違建共約500坪，限期屋主需於14天內自行拆除，屆期若未自行拆除，將依違章建築排拆優先順序原則辦理。

如今拆除期限已過，對手林靜儀指出，接下來就看台中市政府的態度，全台灣每天都幫他數那六個洞，他不讓大家、政論節目評論他，要叫大家對那6個洞、台中市政府視若無睹嗎？

顏寬恒則指出，有特定媒體在下班時間去拍攝，故意製造沒有在拆除的景象，如果有任何質疑，歡迎前往拍攝，一切都按照專業工班排程，及安全結構考量、相關稽核單位規定，進行拆除中，而且市府也有派人稽查。

經記者15日至現場查看，發現有工人正在大同九街旁的一小建物屋頂，進行拆除作業，而招待所大門已拆除，外圍圍上圍籬，大同九街旁的圍牆，噴上數個「拆」字，圍牆上也已鑿開6個洞。