員林市火車站前地標建築黃金帝國大樓，活化露出曙光，彰化縣政府主動啟動優先都更作業，並召集所有權人座談，目前已取得半數所有權人都更同意書，若能達到4分之3以上同意，黃金帝國大樓有望追隨喬友大樓腳步，拆除後辦理都更活化。

員林黃金帝國大樓於1992年風光開幕，比彰化市喬友大樓還早一年，是彰化縣內火車站前商圈的唯二地標大樓，隨著火車站商圈人潮移轉後，早已風光不再。

黃金帝國為地上14層、地下4層，自921震後就被判定為「半倒」、成為危樓，並荒廢閒置至今，結構安全問題，每遇地震、颱風天災，就令地方人士心驚膽顫；但因為所有權人一度多達353人，產權過度複雜，一直未能整合。

彰化市喬友大樓近日拍板、確定將拆除後辦理都更重建，縣府日前也悄悄針對員林黃金帝國大樓展開相關都更作業，10月8日召開土地及建物所有權人座談會，告知所有權人都市更新法令、流程及相關權益，盼積極整合說服所有權人，達成最大共識。

彰化縣政府建設處副處長陳威宏表示，座談會上直接組成LINE群組方便拉近更多所有權人一起討論，目前整棟大樓所有權人數約200多人，已徵詢參與都市更新意願，並取得過半數同意參與都市更新意願書，縣府將據此啟動都市更新作業。

陳威宏說，依據《都市更新條例》第6條規定，縣府將主動公告優先劃定黃金帝國及其東側既有宿舍群，作為都市更新地區，並自今年12月20日起辦理公開展覽30天。29日下午2時30分並將於彰化演藝廳辦理公展說明會，屆時歡迎土地、建物所有權人，及關心地方發展的民眾，蒞臨參加提供意見。

陳威宏說，後續可依同法條《都市更新條例》的第37條規定，降低同意比率為4分之3，以加速都市更新推動，以期活化土地、復甦都市機能、提升防災功能，更能改善整體都市市容景觀。