台中市第二選區立委補選交鋒中火議題，針對立法院副院長蔡其昌主張中火燃煤機組「除役不拆除」，喊出2035年全部除煤，顏寬恒今回酸「根本就是假話」。蔡其昌回敬，顏寬恒陣營為護航燃煤碼頭抹黑造謠，至今不道歉，強調，支持三接興建才能確實改善台中空汙。

媒體詢問，蔡其昌在立院喊出中火2035年燃煤全部除役，能否兌現？對此顏寬恒直指，這就是個謊言，若要在中火增加燃氣，必須除役並拆除等量的燃煤機組，但是蔡其昌等執政黨只支持停役不拆除，「現有10部燃煤機組要再增加燃氣機組，空汙是不可能改善的。」

「執政黨一切都是為政治謀劃，只有政治沒有民意」」顏寬恒強調，沒有拆除舊有的燃煤機組，要再增加燃氣機組，鄉親不會同意，「2035年全面換成燃氣機組根本就是假話」。

蔡其昌表示，立法院通過中火逐年將燃煤機組汰換為燃氣，新的燃氣機組每發1度電，就會減舊燃煤電廠1度電。台灣137億度電力缺口確實存在，國民黨不要燃氣也不要燃煤，一味要求停用中火，只會讓台灣面臨缺停電的問題，這個邏輯很簡單，若顏還是不懂也沒辦法。

蔡其昌批評，顏陣營為護航燃煤碼頭抹黑造謠，至今不道歉，還有臉質疑別人。他再次強調，支持三接興建才能確實改善台中的空汙！