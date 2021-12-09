美國《環旅世界》雜誌進行的年度「讀者大調查」，由企業家與商務客票選最佳航空公司，中華航空拿下第18屆「北亞最佳航空」，已是連續9年拿下該殊榮。另在航空乘客體驗協會（APEX）調查中，華航也連續5年拿下5星級最高榮譽獎。

《環旅世界》雜誌的年度讀者大調查，主要由企業家及國際商務客等各國旅客，票選出最佳航空公司、最佳機場、最佳旅館等獎項，2021年華航再度獲選為「北亞最佳航空」。

APEX的「國際航空公司評鑑」則於旅遊網站《TripIt》舉辦旅客票選，按照5星標準評比座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂以及Wi-Fi，全球僅22家航空公司榜上有名，華航連5年獲得5星級最高榮譽獎。

華航表示，面對新冠肺炎疫情挑戰，公司仍持續優化各項服務，引進最新機隊布建航網、提供零接觸服務與高規格防疫措施，贏得國際旅客讚賞。

華航今年底引進最新環保客機A321neo，全新機隊強調零接觸服務、高規格防疫，乘客可享受寬敞舒適的客艙內裝，升級全平躺豪華商務艙，配備最新個人影視系統及最大螢幕、機上高速Wi-Fi與免費文字簡訊等服務。另外波音737-800機隊Fantasy Sky無線影音娛樂系統也全新上線試營運，明年起正式啟用。

華航於2021年還拿下許多國際獎項，包括連續6年入選國際最權威的永續發展指標－道瓊永續（DJSI）新興市場指數，也刷新獲獎紀錄奪得全球航空業第2名；連續8年蟬聯「台灣企業永續獎」，更拿下「全球企業永續獎」金獎的最高榮譽；獲頒永續年鑑航空業銀獎，入選富時社會責任（FTSE4Good）新興市場指數及「台灣永續指數」；還有國內航空業最高榮譽的金翔獎第1名。