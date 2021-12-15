聯邦快遞協助運送第一批COVID-19疫苗至今滿週年，總計已運送約14000件人道援助物資至世界各地，包括三架運送氧氣濃縮機的包機，及向印度運送醫療用品。聯邦快遞將在假期旺季持續運送疫苗，預計將比2019年同期多運送1億個包裹。

近期聯邦快遞因其在維持運輸完整性和保持疫苗在全球流通的領導行為，在2021亞太疫苗卓越獎中被評選為亞洲最佳第三方疫苗物流。

FedEx Corp.總裁兼營運長Raj Subramaniam表示，憑藉專為限時快遞運輸、客製化解決方案和報關服務設計的物流網絡，將繼續與政府單位、醫療產業客戶和管理機構密切合作，確保疫苗和相關用品在有需求時運送至指定地點，去年已將COVID-19疫苗的運輸範圍擴大到全球50多個國家和地區。聯邦快遞亞太、中東及非洲地區總裁Kawal Preet表示，在疫情的前一年半裡，我們成功地向亞太、中東和非洲地區運送超過3.7萬噸的個人防護設備和其他醫療保健用品，包括運送至韓國和越南的疫苗。

聯邦快遞為FedEx Corp. 旗下附屬公司兼全球最具規模快遞運輸公司之一，在一年前將第一批COVID-19疫苗運送至美國的疫苗施打中心，為COVID-19疫情的轉捩點，在聯邦快遞等物流公司、醫療相關產業和政府單位的努力下，啟動第一批全球疫苗運送。

在疫情爆發前，聯邦快遞即開發創新技術並擴大冷鏈儲存設備，以支持疫苗運輸和其他醫療保健業務。FedEx Priority AlertR客戶支援專員使用FedEx SenseAware 監控技術，近乎即時地追蹤疫苗運送位置，確保這些具時間敏感性的貨件透過聯邦快遞網絡快速且安全地運送。在美國，這項技術背後還有FedEx Surround平台提供支援，該平台運用人工智慧以及各種預測工具，主動監控貨件所處的環境狀況，若因天候或交通等因素延遲遞送，客戶支援專員能提供適時的協助。