德國總理蕭茲（Olaf Scholz）21日將與各邦領袖開會，預料將頒布新一輪COVID-19防疫限制，包括私人聚會限定10人以下、全國性關閉酒吧與舞廳。

德國之聲（DW）表示據他們所取得草案內容顯示，若中央與地方達成共識，新一輪措施將於28日上路。

今天還在羅馬的蕭茲表示，他希望明天的會議能取得「共識性作法」，這對當前而言至關重要。

草案顯示，聯邦政府會把室內室外聚會都限制在10人以下，就算接種過疫苗或染疫痊癒者亦然，但14歲以下的兒少例外。

未接種疫苗者的聚會限制則更嚴。草案規定，未打疫苗的人最多只能與另一家庭的2人聚會。

中央與地方也將關閉所有俱樂部。室內室外體育、藝文活動的容留人數限制在30%到50%，確診率高的各邦會被要求取消大型活動或只能閉門舉行。

公司行號與組織若因新的防疫限制蒙受損失，將可獲得撥款援助。

此外，德國聯邦政府還要持續拉高疫苗接種率，不光需要打加強針者，也要讓連第一劑都還沒打的人施打。

草案敘明：「推廣接種會持續整個耶誕假期，到新曆年前一天。這段期間各接種站正常運作，例假日也不休息。」

新一輪防疫草案也提到，會繼續維持只開放已打疫苗或染疫痊癒者進入像是餐廳、戲院等公眾場所的規定。

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）上週末已排除耶誕節前封城的構想，不過他也警告德國將面臨一波Omicron變異株的狂潮席捲。

隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特‧科赫研究所

（Robert Koch Institute）的最新統計顯示，德國過去24小時新增1萬6086例確診、119人染疫病故。（譯者：陳亦偉）1101221