因應春節返鄉潮，花蓮防疫旅館量擴增至441間，防疫人員前往現場查核規範。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

因應春節國人返台潮，最新春節檢疫專案已上路，花蓮限採A(14＋0＋7)、B(10＋4＋7)及C(7＋7＋7)三方案併行，防疫旅館量能由8家234間，擴增11家441間；防疫計程車8輛增至30輛，並啟動「到點PCR採檢」，檢疫者不須往返醫院。

中央流行疫情指揮中心春節檢疫政策，包括方案A入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天；方案B為10天入住防疫旅宿，接續4天在家居家檢疫後再進行7天自主健康管理；方案C為7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿，接續7天在家居家檢疫後進行7天自主健康管理。目前，入境國人半數以上選擇C方案。

縣府表示，12月14日至明年2月14日春節專案期間，選擇B、C方案的返鄉民眾，對於在宅檢疫處所，花蓮縣全面實施「事前訪查作業」，並要求檢疫者除了遵循中央訂定的各項居家檢疫規範及採檢作業外，返家檢疫後，須落實一人一戶的原則，若為一人一室，其家人也必須嚴格遵守施打完2劑疫苗且滿14天，且須有獨立衛浴等規範，並呼籲勿違規，查獲採重罰。

縣衛生局長朱家祥表示，截至12月23日，花蓮縣入住防疫旅館選擇B方案民眾有20人、選擇C方案有29人，為防堵疫情破口，入境檢疫者在入住防疫旅館時，需填寫聲明切結書，再次確認入境方案及填寫返家檢疫處所地址，檢疫者返家前除了當日PCR採檢結果需為陰性外，事前訪查作業需完成且訪查紀錄為符合狀況，才會讓檢疫者搭乘防疫計程車返家續檢疫。

他說，縣府相關局處日前邀集防疫旅館業者及各醫療院所開會，並與東區傳染病醫療網副指揮官何愉懷提前進行防疫旅館防疫動線查核，近期將再與感染、空調專家及相關人員組隊稽查，確保住宿環境安全。

因應春節國人返台需求，花蓮縣內防疫旅館量能也由原先8家、234間，擴增至11家、441間；防疫計程車量能從原先8輛，擴增至30輛，醫療團隊則調整成「到點PCR採檢」，檢疫者不需往返醫院，當日採檢結果若為陰性，隔日就可搭乘防疫計程車返家繼續檢疫，讓春節期間防疫「滴水不漏」。