Omicron病毒迅速擴散，全國染疫人數攀升，由西班牙馬德里市政府提供的免費新冠肺炎檢測劑套件出現供不應求情形，數家藥房外排起長長人龍。

西班牙衛生部周一的資料顯示，染疫人數創新高，過去14天每10萬人口的感染人數，從1206人升至1360人，為去年同期的5倍。另外在過去7天內有250名死亡人數，讓總死亡人數來到8萬9253名。

但是與前幾波疫情相比，醫院承受的壓力小很多。目前西班牙60歲以上老人有8成接受了加強劑疫苗，也是原因之一。

馬德里一家藥房老闆說，在賣完付費的檢測劑之後，他只收到政府計畫的20盒免費檢測盒套件，準備在周二分發時，門外已經有30多位民眾在排隊等待。

排隊的民眾很多需要接受多次的檢測，大多數是空手而回，或是以每盒9歐元買到。而且付費的套件也賣很快。

義大利是此次疫情嚴峻的歐洲國家之一，部分檢測中心也是大排長龍，許多醫護人員說，他們被進來檢測的人擠得水洩不通。

義國東北部地區的衛生負責人Luca Zaia擔心檢測劑套件很快會用完，並要求政府在某些情境下放棄對檢測的要求，認為不能讓檢測系統崩潰。