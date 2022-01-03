根據中國全國乘用車市場信息聯席會最新預估，2022年新能源汽車銷量將暴增，有望突破600萬輛，年增超過70%。主因為中國官方2022年對新能源汽車補貼，將較去年減少30%，也是補貼政策最後一年，在搶搭補貼末班車效應下，外界預估大陸新能源車銷量將大增。此外，主要市場政府持續支持，並提出嚴格的排放規範及燃油車逐步退場的時程，研究機構對全球電動車市展望抱持更加樂觀的看法，預估2020~25年銷量CAGR將達45%，2025年銷量可望達2000萬輛，滲透率20.9%。2022年電動車市場可望穩定向好！

在全球主要國家政策支持以及半導體產業帶動下，2021年NYSE全球自動駕駛及電動車指數交出27%漲幅，更勝Nasdaq人工智能及機器人指數、MSCI世界指數表現。

日盛投信投資團隊分析，至今全球已有超過20個國家訂定汽車電氣化或燃油車禁售令，目標時程落在2025-2050年之間，此外，在第26屆聯合國氣候峰會COP26中，由100多個國家簽署協議，目標為控制未來升溫上限至攝氏1.5度，同時也成為全球首個逐步減少「煤炭」使用量計畫的協議，其中COP26文本涵蓋四大主軸，減少煤炭使用、甲烷排放量、加速傳統燃油車轉型至電動車等。進入2022年，電動車市增量可觀。

中信投信認為，電動車產業商機龐大，吸引各大車廠搶進，但決勝關鍵在電動車心臟－電池。由於需求急速暴漲，動力電池產量供不應求，使電池成為兵家必爭之地。中信電池及儲能ETF經理人詹佳(峰)表示，2020年到2030年間，預期電動車銷量將推動鋰消費成長多達7倍，有利鋰電池供應鏈營收進補。但即使相關供應鏈積極擴產，仍不一定能滿足龐大的需求，全球最大電動車廠特斯拉執行長馬斯克，亦曾表示電池原料的供給趕不上需求是他對電動車擴產的最大隱憂；於電動車百家爭鳴的時代，更加深電池的搶手程度。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，根據中國最新發布的政策，2022年將保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變，政策堅持平緩補貼退坡力度和節奏，原則上2020-2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%，中國消費者對新能源的認可度仍在大幅提升，隨著車市規模效應提升，成本不斷下降而補貼延續，預計2022年中國車市有較強的增量動力，電動車銷量增量可觀。