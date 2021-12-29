桃園市某防疫旅館遭爆料，替期滿民眾採檢PCR時，竟讓多名旅客搭同班電梯到大廳採檢，民眾憂心集中到大廳採檢的方式恐讓疫情再度出現破口。對此衛生局回應，中央僅要求醫院採檢團隊入防疫旅館進行篩檢，並無硬性要求要個別或者入房間採檢。

「保持社交距離、戴好口罩且不交談，不會有感染狀況！」衛生局強調，各防疫旅館內部動線不一，會視各防疫旅館做不同的採檢規畫，不過既然民眾有所擔憂，會通知防疫旅館留意採檢場所保持社交距離，若是須搭乘電梯至大廳採檢者，則要分批減少人數通知。

敏盛醫院說，規畫防疫旅館採檢時都有會同衛生局人員、採檢團隊等專業人士，到現場做場勘、規畫，許多防疫旅館都是採取集中至大廳採檢的方式，此方式都有經過感控團隊評估，請民眾放心。

針對民眾擔心會有交叉感染的風險，有胸腔科醫師指出，只要戴好口罩、不說話、全程保持安全距離，沒有飛沫傳染就不易造成感染。