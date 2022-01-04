台南市衛生局4日會同空調專家，稽查4家老舊防疫旅館。（曹婷婷攝）

本土疫情再起，憂防疫旅館淪破口，台南市因應春節返鄉人潮，備妥52家防疫旅館、1395房，目前入住率6成，衛生局4日稽查4家老舊防疫旅館，初步檢視每房均為獨立空調，氣膠傳播風險低；另，衛生局也準備100台紫外線殺菌機供收住較多高風險國家返台者的旅館使用。

這波春節返鄉潮，有1.2萬人從國外返回台南，隨著台北市爆出3起疑似防疫旅館群聚事件，6家防疫旅館拉警報，桃園新增4起本土病例，台南市也高度戒備，衛生局4日會同疾管署南區管制中心、空調專家、觀旅局等人員，稽查4家設備老舊防疫旅館，衛生局長許以霖也隨行稽查，他說，防疫旅館不容出現漏洞，必須守住防疫旅館，才不會有病毒進入社區。

北部防疫旅館不排除與空調傳播有關，許以霖表示，目前沒有證據顯示新冠肺炎病毒能經由空調傳播，但中央希望各防疫旅館加強檢查，也將派員南下檢查，但時程排到台南，還不知要多久，因此，台南先行找專家協助檢視，如發現有缺失也能趕快改善。

今天稽查4家防疫旅館278間房，空調工程師葉榮章說，一般較擔心天花板冷氣管線與其他房間互通，但檢視4家旅館每房均為獨立空間，廁所通風也獨立，無互相傳播疑慮，但也發現空調濾網可能需要留意加強消毒及增加房間通風性。

「我們比任何人都怕出現確診者」，中西區一家飯店轉型防疫旅館，老闆夫婦都跳下來清潔消毒環境，業者說，連日北部防疫旅館群聚看得人心慌，「承擔不了防疫漏洞，稽查是好事，如發現有什麼不足，能趕快改，不要等到出現群聚才究責。」

衛生局指出，防疫旅館上路以來，每月稽查1次，如發現防疫旅館有重大缺失，勸導未改善就終止合作，截至目前有3家終止合作。

台南市防疫旅館人員接種疫苗第一劑涵蓋率為99.56％、第二劑96.94％，不少旅館人員面對這波疫情來勢洶洶，關切何時能打第3劑？許以霖說，第二劑接種已滿5個月者，本月即可接種第3劑。