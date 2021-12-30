台北市中正區某檢疫旅館爆發3例個案確診，不排除群聚感染。台北市副市長黃珊珊今表示，目前總共採檢77人，旅館員工有8人全數陰性，同樓層旅客列為居家隔離，其他樓層旅客全部移到別的旅館，該旅館全面淨空。

黃珊珊說，第一例爆發後就已採檢相關人，昨天發現新的確診案例，又把同樓層旅客列為居家隔離，移到集中檢疫所，其他樓層全部移到別的旅館，該旅館全面淨空。

對於採檢結果，黃珊珊指出，旅館員工有8人，採檢全數陰性；12月24日至29日入住旅客有48名，陰性43人，陽性2人即是2例新個案，另外3人等報告。還有時間重疊但已離開的旅客21人，有9人陰性，12人結果尚未出爐，目前總共採檢77人。

黃珊珊說，旅館員工監測，每三天採檢一次，會持續14天，已調閱員工班表、監視器、消毒紀錄，還會查閱是否有其他人進出旅館房間或任何接觸可能性，加強防疫旅館員工教育訓練，明天會同專家調查空調設備與環境採檢。

黃珊珊表示，中央也會做基因定序，今天會做完整移置，明天環境採檢後會環境清消，並靜置7天時間，因此原先入住該旅館的旅客，全部都會安排到其他防疫旅館。