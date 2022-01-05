桃園市上月爆發首間防疫旅館群聚事件，目前3次環境採檢都陰性，市長鄭文燦說，將待中央確認後重啟，紓解春節滿載情況，他也宣布桃園防疫旅館1024名員工，完整接種2劑疫苗才能在第一線服務，身體因素或新進人員只能在無風險區工作，且每間防疫旅館都要進駐1位感控人員，另外他也提到防疫旅館流動性較高，很多未滿5個月，將向中央爭取縮短期程施打第三劑，讓第一線高風險人員加強保護。

觀旅局長楊勝評5日指出，桃園36家防疫旅館（含1家臨時防疫處所），總共1024位員工，除3位體質關係無法施打疫苗，已調離第一線現場，其他新進人員也已施打第一劑，會持續追蹤要按時打第二劑，另外9成都打過第二劑，第三劑目前只有83位施打，因時間都未滿5個月，會持續追蹤，只要一滿5個月，馬上催打第三劑。

鄭文燦對此宣布防疫旅館加強措施，防疫旅館的員工沒有打完2劑疫苗的是一定不能上第一線，務必要調離，只打完第一劑的新進員工要到無風險區、退出第一線工作，打完2劑的才能在第一線。

鄭文燦提到，機組員跟機場工作人員、防疫車隊，其實都已經超過或接近5個月，陸續安排接種，但防疫旅館因為有流動率問題，新進員工多未滿5個月，請衛生局向中央反映讓防疫旅館工作人員專案處理，不用等到5個月就可以打第三劑，考慮讓第一線高風險人員加強保護。

楊勝評也提到，桃園某防疫旅館爆發群聚感染，上月18到20日衛生局已組成訪視小組檢視全市所有防疫旅館，並提出建議，都已要求遵辦，其中有2個防疫旅館提出缺失，那其中一家比較嚴重已經要求他立即改善，也已進駐一位專業感控人員，緊盯每一個員工都要做好所有防疫要求。

鄭文燦說，防疫旅館第一輪查核完成要做第二輪複查，他也宣布每間防疫旅館都比照醫護人員的防疫旅館，設置衛生組，增派一位感控人員，監督每一個防疫工作人員嚴格執行相關工作，相關經費由市府預算支應，他強調教育訓練就是目前最需要的，還要不斷的訓練，務必要把防疫旅館的防線守住。

鄭文燦也指出，首間防疫旅館3次環境採檢都是陰性，警察局跟衛生局監看24小時錄影帶也沒有發現違規，但環境汙染因素仍可能存在、有風險，各種SOP務必要做細緻的檢討，指示觀旅局跟衛生局協同，與指揮中心再確認，如果中央指示可以恢復營運，就讓該旅館恢復營運，投入防疫旅館行列，讓春節滿載的情況可以紓解，務必按規範來。

楊勝評也補充，如果能夠達到防疫重啟標準，仍要採高標準，曾發生確診事件的6樓和8樓，就算重啟也不開放入住，以最嚴格標準執行。