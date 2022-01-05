北市第3件防疫旅館群聚案今出現新進展，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布，由於案17181與隔壁房的案16941的S蛋白序列相同，研判案17181被案16941傳染，因此改列本土個案，該防疫旅館只出不進。

案17181為本國籍30多歲男性，自去年12月12日自大陸返台，由於早在春節專案上路前就返台，是以「14＋7」方案檢疫。個案在14天檢疫期滿後返家自主健康管理，於自主健康管理第6天採檢確診，當時被懷疑是被隔壁房的案16941傳染。

今日陳時中表示，當時我們知道他們是Delta，目前得知2人的S蛋白序列相同，案16941病毒量低，無法取得全基因序列來比較，但是具有相同的S蛋白序列。S蛋白序列有在美國看到報告，因此我們判定是案16941傳染給案17181，將案17181改判本土個案。台北市也決定讓這家旅館只出不進，讓環境專家研判。