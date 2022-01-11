新冠肺炎本土疫情延燒，衛福部食品藥物署及疾病管制署今天證實，默沙東口服藥物已經通過國內緊急使用授權（EUA）審查，預計採購近1萬份，首批預計在春節後抵台，將優先提供給高風險之新冠肺炎輕症患者使用。

本土疫情延燒，外界引頸期盼口服抗病毒藥物的到來。去年11月，衛福部長陳時中表示已與默沙東集團（Merck & Co.）完成簽約，預計採購1萬份以上的抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），但還需要經過食藥署EUA審查。

食藥署署長吳秀梅今天證實，專家委員會已於本月8日審查通過，目前還需要通過一些行政程序，可能還需要幾天，才算是正式通過EUA。

疾管署發言人莊人祥說明，國內預計採購1萬份以內的默沙東口服藥，應該會分批抵台，預計農曆年後至少會有一批。

至於該款藥物將如何分配使用？莊人祥表示，會依據該藥物適應症，提供給高風險的輕症患者，避免後續變成重症；詳細使用指引有待專家會議討論。