【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會｜2022.01.11 @中時新聞網

桃園機場群聚案持續擴大，我國今共新增12例本土，創下桃機群聚以來新高，其中有3例出現在北市聯醫中興院區，其餘皆與桃機群聚有直接相關，包含昨天深夜傳出確診的居服員乾妹妹，其共有4名電子廠同事都確診，另外，染上Omicron病毒的不滿兩歲男童，家中也新增2人確診。

同時今天新增58例境外移入個案，其中5長程航班裡共217名乘客落地PCR採檢，17人檢出陽性確診。

指揮中心指揮官陳時中表示，今確診的包含桃機清潔員案17474的家人案17533，以及清潔員「家人的家人」，案17469的家人案17534，此外居服員兒子的安親班同學案17505，今天也發現他媽媽案17573確診。

圖為桃機清潔工群聚關聯圖。(指揮中心提供)

針對居服員乾妹妹案17507以及其同職場爆發確診，陳時中表示，現在已要求該工廠立即停工，並立即進行擴大採檢。

圖為桃機手推車員、居服員群聚關聯圖。(指揮中心提供)

除上述個案外，今北市聯醫也傳出三人確診，指標個案是案17570，為醫院內的護理師，Ct值僅13，1月7日採檢陰性，但1月9日出現喉嚨痛症狀，1月10日發燒，經二採後確診，其同病房同事案17571經擴大篩檢後也感染，Ct值僅15。

圖為北市聯醫中興院區3人群聚關聯圖。(指揮中心提供)

專家諮詢小組召集人張上淳表示，確診的醫護是在專責病房內的工作人員，由於是進到專責病房內工作，因此有定期接受採檢，1月7日採檢結果為陰性，9日因喉嚨不舒服，10日發燒再度採檢陽性。接著即對全病房進行採檢，因此篩出案17571也確診，不過沒有症狀。

張上淳指出，案17571在1月7日的採檢同為陰性，這兩人都是在昨天10日採檢陽性，Ct都偏低，因此就馬上匡列密切接觸者。

張上淳擔心，由於個案是在專責病房工作，照顧5個確診病人，且初步定序確定是Omicron，擔憂傳染力較強，建議北市對護理同仁要進一步擴大隔離，尤其宿舍區域，除同寢室密切接觸者，非同寢室可能也會有共同活動區域，還需要再釐清，有什麼樣的接觸，是否需要進一部匡列隔離，將持續與北市衛生局溝通。

境外移入新增58例，其中27例來自美國。(指揮中心提供)

指揮中心表示，護理師案17570的男友，經匡列採檢後也確診，案號為17572，昨天出現喉嚨癢的症狀，Ct值為29，感染源仍待釐清。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案為27例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(27例)、英國(4例)、印尼、菲律賓及澳大利亞(各3例)、阿拉伯聯合大公國、比利時及加拿大(各2例)、卡達、德國、柬埔寨、泰國、哥斯大黎加、中國、愛爾蘭、越南、西班牙及巴西(各1例)移入，另2例調查中。入境日介於去(2021)年12月9日至今(2022)年1月10日。