仁寶情侶檔染疫還參加健行期末考，衛生局長王文彥釋疑，直指2人染疫不到1天，危險性小。(蔡依珍攝)

仁寶情侶檔7日在西堤餐廳用餐染疫，還傳染給不同部門同事，因2人都是健行科大進修部學生，引發質疑恐釀傳播風險，桃園市衛生局長王文彥解釋，2人15日確診，疫調回推證實8日有參加期末考，但染疫不到1天時間，相對威脅小，且2人也沒有參加10日尾牙，因此無對健行師生進一步限制。

王文彥說，仁寶情侶檔（案17883、17884）2人同時在健行科大上課，15日確診，疫調發現7日晚有到西堤用餐，再往後追足跡，確實8日有到健行科大參加考試，至於10日的學校尾牙2人並沒有參加。

王文彥強調，情侶檔8日後就沒有出現在學校，因7日晚用餐後到8日考試不到1天時間，評估相對威脅和危險性都小，有通知採檢但沒有對其他師生限制。

市長鄭文燦則提到，情侶檔也釀職場仁寶電子公司1位不同部門同事（案17972）確診，相關足跡和傳播路徑還再調查中，目前總共採檢1595人，1陽性其他都陰性，因應該公司3人染疫，為了確保安全，仁寶即起停工7天，周三進行二採。