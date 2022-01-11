據央視新聞報導，在天津市疫情防控第165場新聞發佈會上，天津市疾病預防控制中心主任、天津市衛生健康委副主任韓金艷表示，天津第一輪全員核酸篩查於1月9日7時開始，共採樣1191萬2280人，已出結果789萬2591人，檢出陽性77例，相關檢測工作正在進行中。本起疫情主要以在校學生及其家庭、葬禮活動人員以及上述人員波及社區為中心，分布於津南、西青和河西區。

韓金艷表示，根據現場疫調訊息梳理本輪疫情傳播鏈條，本起疫情主要以在校學生及其家庭，葬禮活動人員，以及上述人員波及社區為中心，分布於津南、西青和河西區。目前本起疫情感染來源尚未查明，疫情發現時已發生隱匿的社區傳播，但已發現的感染者間傳播關係較為清晰，所有感染者均與津南區相關。

★天津本輪疫情共報告陽性感染者97例，3地調為高風險地區

韓金艷表示，截至今天（1月11日）12時，天津共報告陽性新冠肺炎病毒感染者97例，其中本土新冠肺炎確診病例49例，本土新冠病毒無症狀感染者15例，其他33例初篩陽性感染者待臨床專家組進一步核驗後進行通報。其中，津南區90例，西青區3例，河西區3例，濱海新區1例。截至目前，本土新冠病毒無症狀感染者均未轉歸為新冠肺炎確診病例。

自今天（11日）18時起，將天津市津南區辛莊鎮林錦花園、林繡花園，咸水沽鎮豐達園畫定為高風險地區，將天津市津南區辛莊鎮鑫昱花園、義佳花園，咸水沽鎮龍湖紫宸、眾惠里、同澤園畫定為中風險地區。