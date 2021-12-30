台北市中正區某檢疫旅館發現3例個案確診，3案都是從不同國家入境，目前正在進行基因定序，釐清是否群聚。台北市副市長黃珊珊說明，三人在12月22日到25日之間，明天環境採檢。

台北市政府今召開防疫記者會，黃珊珊表示，第一個案例新北市在28日公布案17058，12月4日自深圳入境，居住611號房，12月25日採檢陰性後返家，他選10＋4方案，27日不舒服又去採檢，Ct值26，28日採檢Ct值又降為20，因此認為是新感染，接到通報第一時間就擴大採檢，因為Ct值相對低，同層、上下樓層旅客都採檢。

黃珊珊說，29日又發現2名確診案例，第二個案例510號房的17099，22日在美國入境，29日當天有點症狀，Ct值是16；同時採檢到第三案17099是503號房，16日從日本入境，採檢出來Ct值21。

黃珊珊指出，這幾位重疊時間看起來，共同在旅館時間在22日到25日之間，不排除旅館群聚感染，什麼樣管道與方式，正在清查中，包含旅館平面圖、走路動線、送餐、收垃圾動線等一一確認，明天啟動環境採檢。