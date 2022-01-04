全台今天新增4例本土個案，其中案17240為基隆人，基隆市政府緊急匡列1名同住者，並安排於下午4點至醫院採檢，傍晚採檢結果出爐為陰性，目前居家隔離中。
案17240為基隆市民，平常在桃園機場排班擔任防疫計程車司機，在基隆租賃一間雅房，與一名男性友人同住，衛生局立即將同住者匡列居家隔離，並安排於下午4點至醫院進行PCR採檢。
基隆市政府原預計要6小時報告才會出爐，未料，於傍晚6點半突宣布好消息，同住者PCR檢驗結果為陰性，目前居家隔離中。
全台今天新增4例本土個案，其中案17240為基隆人，基隆市政府緊急匡列1名同住者，並安排於下午4點至醫院採檢，傍晚採檢結果出爐為陰性，目前居家隔離中。
案17240為基隆市民，平常在桃園機場排班擔任防疫計程車司機，在基隆租賃一間雅房，與一名男性友人同住，衛生局立即將同住者匡列居家隔離，並安排於下午4點至醫院進行PCR採檢。
基隆市政府原預計要6小時報告才會出爐，未料，於傍晚6點半突宣布好消息，同住者PCR檢驗結果為陰性，目前居家隔離中。
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