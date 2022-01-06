中央流行疫情指揮中心6日公布新增3例清潔員工確診，與一開始確診的4名清潔員搭乘不同班交通車，目前為7名清潔員和1名防疫計程車司機共8人確診，包含司機在內有4人感染Omicron。今天晚上再傳出保全與金嗓都有人確診，不只一例。

今晚深夜再傳群聚擴大，醫福會執行長王必勝深夜直奔桃園，緊急在23：30與桃園市市長鄭文燦一起開直播記者會說明。

衛福部長陳時中說，整個來說有增加案例，但還是已知的傳播鏈再走，有及早找出來也是好事，有點緊張，但還在已知道的傳播鏈內。

今天深夜桃機群聚案擴大，再度傳出該起群聚保全1人與金嗓3人都有人確診，累積12人確診。

王必勝表示，機場有1個新的確診個案，是桃機保全公司女性員工，為12小時制員工，前天上班時晚上覺得人不舒服通報主管，到醫院檢查採檢，回家等待，昨晚報告出爐為陽性，接受疫調匡列中。

王必勝說，回頭檢視她上周，除了1月2日外，都有上班，上班地點兩處，一處為入境一樓大廳，另一天在三樓的出境大廳外圍。

王必勝表示，調查該女員工上下班沒有交通車，是自行上下班。該保全公司共391人在機場服務，目前已經快篩，有67人陰性，接下來會對391人都進行PCR採檢釐清感染狀況。

歌友會這塊，桃園市政府衛生局長王文彥表示，今天早上請所有530多位，採檢結果出爐，當中有3人陽性，有兩個是歌友會會員，60多歲女性，姐妹2人一起確診。另有一名59歲男計程車司機，過年前也都都有去歌友會。