確診餐酒館廚師Ct值曝。（圖／指揮中心提供）

北市聯醫中興院區爆院內感染，共3人確診，其中有兩人為該院護理師（案17570與案17571），另一人是護理師男友（案17572），其中護理師男友在信義區餐酒館擔任廚師一職。指揮中心今天表示，此案目前延伸出的接觸者都已完成採檢，目前所有人都是陰性，但後續發展仍有待觀察。

指揮官陳時中表示，此案目前共匡列32名密切接觸者，包含20名職場同事、3名同房室友、9名友人，非密切接觸者則匡列10名職場同事、41名宿舍室友、與15名在社區中接觸的人。

陳時中說，截至目前該匡列的都完成採檢，除現在感染的3人外，其餘都是陰性，但由於此案才剛被發現，後續發展仍有待觀察。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，護理師男友（案17572）經二次檢查後發現Ct值已往下掉，顯示病毒量已開始增加，推測是急性感染，目前仍然推測感染源是中興醫院內的護理師，而非社區。

外傳有一名被匡列的醫護人員，被要求值完小夜班才能回去隔離，專家諮詢小組召集人張上淳解釋，可能是與確診者同寢室的非密切接觸者，被匡列時正好當班，然而調派人力頂替時，也要考量到病患權益，因此產生時間差。

不過張上淳也說，與染疫者同班的護理人員，已全員列居家隔離，當天就有另一組人員進駐，在全部替換掉前，環境也有做過完整的清消，並在第二天再次採檢，都確定是安全的，隨後又再做一次專業的清消，因此新進的醫護團隊，環境上現在是沒有問題的。