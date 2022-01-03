防疫旅館藏破口？ 陳時中：逾100家有缺失要複驗

台北市近期接二連三爆發檢疫旅館群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心今天表示，為釐清旅館內是否確實出現群聚事件，日前已訂出三大指標要求各地方政府進行釐清，包含確診者Ct值過低、潛伏期過長、入住期間與多名個案高度重疊等，目前各地方政府皆以展開調查。

衛福部長陳時中表示，自從檢疫旅館接二連三傳出感染事件後，指揮中心即列出多項指標要求地方政府立即著手研判是否出現館內群聚事件，其研判指標包含Ct值過低，確診者離開後被發現潛伏期特別長，或是館內在重複時間內出現重疊的對象較多，都應列入調查。

指揮中心去年宣布啟動全國四百六十五間檢疫旅館大稽查，目前已完成三百九十五間，發現有一百多間旅館需進行複驗，陳時中說，稽查內容包含上述三大指標，若未能通過複驗的旅館，將來會接受一定程度的處分。

但陳時中強調，截至目前並未發現檢疫旅館對社區感染帶來相關風險，包含北市已出現的三起疑似群聚，也都是在檢驗期間被發現，對社區感染的風險相當低。

對於高雄市長陳其邁強烈呼籲，居家隔離對象應全面改到集中檢疫所執行。陳時中則表示，得看集中檢疫所的供應量能是否足夠，現階段還是先要求居家檢疫者遵守規定，並請民政、警政單位落實關懷與電子圍籬監測，避免社區出現破口。