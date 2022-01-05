桃機群聚不斷延燒，觀音區某國小疑似有家長為確診清潔員之一，緊急宣布明天預防性停課。(圖／讀者提供)

與學校密切的安親班也緊急宣布停課。(圖／翻攝臉書)

桃園機場本土疫情群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心5日公布桃機群聚感染再增3例，累計確診人數達到8人。

桃園市衛生局證實觀音區某國小晚間緊急通知全校師生明天停課1天，有學生為陽性確診者的接觸者，因此學校進行預防進停課1天，目前正在緊急疫調當中。

教育局表示，觀音某國小就讀小一的男學生，其姑姑為桃機清潔員，因為是同住家人，因此目前被匡列採檢、正在居家隔離，由於男學生除了到國小上課外，課後還有到附近私立幼兒園安親班上課，國小與幼兒園明天都採取預防性停課1天，若採檢結果出爐為陰性才能復復課。