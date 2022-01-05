信實集團航廈夜班清潔人員共93人全數送至檢疫所集中隔離。(圖／民眾提供)

桃機清潔員群聚案再添3人，目前共累計8人確診，鄭文燦也於5日深夜緊急說明。(圖／蔡依珍攝)

桃園機場清潔員群聚案延燒，今天(5日)晚間再傳出新增3名確診個案，其中一名還是觀音區某國小學生的姑姑，學校也緊急宣布預防性停課1天，市長鄭文燦也在深夜緊急回應說明疫情，證實消息。

鄭文燦在臉書PO文表示，新增3名本土案例，同為女性清潔員工，分別為1例50多歲及2例60多歲，Ct值為33.8、23.4及19.5，確認為同職場清潔員，目前該承包商一共7人確診。

鄭文燦說，衛生局目前正在積極疫調中，匡列、居家隔離夜班人員，同時也將擴大社區採檢，衛福部醫福會執行長王必勝所率領的前進指揮所也正積極動作中。

鄭文燦表示，前進指揮所已經立刻執行三項作業：1.包括清潔外包公司航廈夜班人員共93人全數送至檢疫所集中隔離。2.餘下768名為隔離員工，將在明後天開始每日自我快篩檢測，定時回報結果，8日將再度進行全員PCR篩檢。3.要求承包商嚴格執行員工健康監測。

鄭文燦文末喊話，在各大醫院與市府、指揮中心聯手下，相信能度過這次挑戰。