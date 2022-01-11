台北市衛生局公布案17570及案17572的足跡，曾在5日下午3點24日至4點40分搭捷運從北門站到永安市場站；6日晚上8點30到10點30到過新生北路2段的圓酒居酒屋；7日晚上9點到11點則到過新生北路2段的阿和師薑母鴨。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市今新增3個本土案例，為案17570是中興院區的護理師，及其同事案17571被匡列為陽性，而指標個案的男友案17572也確診，台北市衛生局公布案17570及案17572的足跡，曾在5日下午3點24日至4點40分搭捷運從北門站到永安市場站；6日晚上8點30到10點30到過新生北路2段的圓酒居酒屋；7日晚上9點到11點則到過新生北路2段的阿和師薑母鴨。

此外，中央流行疫情指揮中心證實，個案17572在信義區酒吧上班，台北市公布案17572足跡期中1月7日到9日下午6點30分至凌晨2點30分都在基隆路二段上的桃源二村酒吧，為個案的上班地點。

另護理師男友案17572，10日凌晨3點至5點間到一蘭拉麵用餐，一蘭拉麵因徹底落實實名制，所以不會公布足跡，北市府會透過細胞簡訊，通知當天有去用餐的民眾。

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