中央流行疫情指揮中心今（9）晚間表示，檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值18），為本國籍未滿10歲男童，為今日公布案17473之同住家人，刻正通知其就讀班級人員安排採檢及隔離事宜，另該校停課14天。相關接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明（10）日記者會統一說明。

桃園市中壢區某國小傳出校內有名學生確診，該校宣布10日起停課14天。據了解，確診學生的爸媽就是9日確診的桃機手推車員、居服員，確診學生的密切接觸者有25名同班學生、8名老師，一律採檢後居隔，其餘停課學生採自主健康管理。

校長表示，9日晚間6點多接獲衛生局及教育局通報，指出有2年級男學生採檢為陽性，且並非9日新增個案，將列在10日公布的新個案當中。學校也緊急宣布從10日起停課至23日，因事出緊急，相關訊息之後會在學校網頁公告。

校長說，事發突然但秉持停課不停學原則，停課期間教職員工除經通報需進行隔離外，均正常上班，老師需依照原定課表以線上同步或自主學習的方式協助學生居家進行學習，線上教學為正式課程，寒假期間不另行補課。

由於停課期間適逢第2次定期考查，原定紙筆考試取消，改以平時多元評量成績替代。另外。確診學生的密切接觸者25名同班同學、8名老師經衛生單位通知採檢及進行居家隔離14天，其餘的停課師生為自主健康管理。

校方也說，若家長與孩子有線上學習的相關問題，都請個別聯繫老師，除居家隔離學生需留在家中不外出，家長因工作因素無法照顧孩子，孩子仍可於正常上課時間內到校，學校老師都將給予照顧協助。