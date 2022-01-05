桃機群聚案今再增1名清潔員（案17266）確診，但這名個案本來不在匡列的對象中，是自己身體不舒服去社區採撿站採撿確診，因此也讓外界質疑指揮中心在統計人數有缺失？對此，指揮官陳時中說，巴士並非隨到隨上，有固定的座位與時間，是因為他近日改了路線，所以才會不清楚。

今天確診的清潔員（案17266）不在原本匡列對象，是自己去採檢才確診，是否指揮中心掌握人數有缺失？且外包人員有全數召回嗎？陳時中說，申報的人數有出入，弄了一陣子才弄出來，現在整體統計清潔外包人員表定是877人，但現在回報有878人，希望不只有內部，也要有外部的人來看。

陳時中說，巴士並非隨到隨上，有固定的座位與時間，不是我等到車就可以上車，而原本該車的名單裡面沒有他，是因為他近日改了路線，所以申報才會不清楚。

發言人莊人祥也強調，他之前是被安排在另外一條路線，因此一開始調查時，只有針對清潔公司起初提供的名單採撿，不過，今日確診的個案本來就安排他今天早上採檢，但個案因為昨天下午就覺得不舒服，所以就才自行先去社區採檢。