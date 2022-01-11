連日境外確診案例暴增，為強化對國內安全保護，今（11日）零時起將開始實施入境新防疫政策，所有長程航班入境旅客，將實施落地PCR採檢。第一班抵台是由澳洲雪梨出發、清晨3點59分落地，截至清晨6點，該班機採檢還沒有結束，已經有4人確診。此外，衛福部長陳時中、桃機前進指揮所指揮官王必勝及桃機總經理但昭璧都在桃機瞭解。

11日零時起將開始實施入境新防疫政策，所有長程航班入境旅客，將實施落地PCR採檢，一旦發現旅客呈陽性反應，立即由救護車送往醫院進行後續醫療處理，而陰性旅客則依照原來流程入境。

醫檢師檢驗旅客檢體。（陳麒全攝）

根據桃機旅客預報資料顯示，11日的長程航班共有8個班次，分別是華航、長榮、新加坡、土耳其、聯合及阿聯酋航空，旅客的部分有美國洛杉磯、西雅圖、舊金山378人、澳洲42人、土耳其伊斯坦堡160人、杜拜119人，總計699人需要採檢。

據《自由時報》網站報導，第一班抵台是由澳洲雪梨出發，入境旅客共41人，全部PCR採檢。該班機清晨3點59分落地，截至清晨6點，班機採檢還沒有結束，已經有4人確診。

針對長程旅客首日落地採檢，衛福部長陳時中、桃機前進指揮所指揮官王必勝及桃機總經理但昭璧都在現場瞭解，王必勝也在個人臉書說明採檢流程。

以下為王必勝臉書

長程航班「落地即刻檢驗，確診空側後送」即將於幾小時後的凌晨第一班入境飛機開始實施。

下機即到檢疫區（原候機室）採檢，然後檢體送到旁邊的「前進實驗所」立刻檢驗標準PCR，陰性則放行依原檢疫程序入關，陽性確診則立刻由空橋下地面層搭救護車送醫治療。整個流程規劃在1小時內完成，不同班機都會分開處理。

這樣的做法是將已發病確診者提前確認出來，從機坪直接送醫，可大大降低通關人員、檢疫人員、機場工作人員、防疫車隊、防疫旅館……所面臨的風險。

前進指揮所接下任務，從流程規劃設計、各種單位協力統合、「前進檢驗所」規劃設置、醫事人力調度安排…在不到兩天內全部完成。希望待會能運作順利。

值得一提的是，一年前的這個時候，接到部桃徐院長電話，告訴我一位住院醫師確診，開始了部桃事件的處理。