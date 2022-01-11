桃園機場新冠肺炎Omicron病毒延燒，全台搶打第3劑疫苗，台南市10日共6775人接種第3劑疫苗，人數逐日增加，台南市衛生局規畫15日將增設大型接種站，成大、奇美醫院同日也加開第3劑接種門診，全面開打。

桃機新冠肺炎疫情失控，案例延燒高雄，南台灣繃緊神經，連日搶打第3劑疫苗民眾增多，擔心疫苗不足，台南市10日近7000人搶打第3劑疫苗，其中37人接種AZ疫苗、3141人接種莫德納疫苗、546人接種高端疫苗、3051人接種BNT疫苗。

台南市衛生局強調庫存各類疫苗充足，正著手規畫15日、16日增設多處大型接種站，全面開打各類第3劑疫苗，呼籲民眾不用擔心疫苗不夠。

除了台南市衛生局開設大型接種站，各家醫院也加入第3劑施打行列，成大醫院15日上午加開第3劑疫苗門診，準備施打7500劑莫德納。奇美醫院同日有600劑BNT第3劑疫苗門診。

成大醫院表示，年滿18歲以上、已完整接種2劑新冠肺炎疫苗，距第2劑接種已滿3個月者皆符合第3劑接種資格，第3劑門診預約掛號14日中午12時截止，民眾15日可攜帶健保卡及接種紀錄卡前往。

台南市衛生局表示，全市第1劑涵蓋率77.6％、第二劑涵蓋率67.8％、第3劑涵蓋率1.5％。