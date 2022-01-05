桃機清潔員群聚感染今天擴大，中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增4例本土個案，分別為3名桃機停車場清潔員，與1名防疫計程車司機，今天再度新增一名清潔女員工為案17266。桃機群聚染疫人數目前累積5人。

至於桃機群聚的家庭接觸者部分，陳時中分成幾個情況說明，大家最關心家中的接觸者，17230的第一圈周圍比較早，調查範圍比較廣，列為居家隔離8人，20人匡列中檢驗結果陰性，17238同住家人2人，一個是女兒沒有住在一起，在可能傳染期間有待在一起比較長時間接觸，三人都列為居家隔離歐是陰性

17239同住家人一位隔離中也是陰性。

17240沒有家人，但基隆有一位駕駛同行租在一起，桃園也有與另外兩人住在同一間，家庭接觸者，同一個租屋處，三人檢驗也都是陰性。

17266到昨晚才確定的個案，因為他和小孩一起住，時間很短，陰性報告剛出爐，同住家人也是陰性。

擴大採檢部分，陳時中表示，清潔外包人員全部有861人，1人待採檢，在南投會去醫院採檢，還有1人聯絡不到，693人陰性，陽性1人，到外、面的採檢站去採，就是今天的17266個案。還有165人檢驗中。

居家隔離者26人，24名陰性，2個陰性。

防疫車輛速度較快，目標577名司機，檢驗陰性571人，陽性1人就是昨天的防疫計程車司機17240。