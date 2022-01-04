桃園市府公布足跡。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

相關關係圖。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園機場清潔工和防疫司機4人確診，桃園市府指出，除了防疫司機之外，3名清潔工都是桃園人，年齡為30多歲至60多歲，總計匡列密切接觸者660人，339人檢驗出爐，均為陰性，尚有321人待檢。

桃園個案匡列情形。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市府強化防疫作為。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園巿府統計，累計桃園確診案例1039人、居家隔離人數167人，市府也公布昨深夜確診的桃機女清潔工案17230足跡，12月30至31日9點至12點曾赴桃園忠貞市場。