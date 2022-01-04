確診3清潔工全住桃園 接觸者339人採檢結果出爐 15:302022/01/04 中時 蔡依珍 、 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情指揮官陳時中表示，即刻起桃園市加強防疫措施，外出須全程佩戴口罩，除飲食需求外，拍照也不得拿下口罩。圖為桃園市今日擴大消毒忠貞市場並停業3天。（圖／記者陳怡誠攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市府公布足跡。(市府提供／蔡依珍桃園傳真) 相關關係圖。(市府提供／蔡依珍桃園傳真) 桃園機場清潔工和防疫司機4人確診，桃園市府指出，除了防疫司機之外，3名清潔工都是桃園人，年齡為30多歲至60多歲，總計匡列密切接觸者660人，339人檢驗出爐，均為陰性，尚有321人待檢。 桃園個案匡列情形。(市府提供／蔡依珍桃園傳真) 桃園市府強化防疫作為。(市府提供／蔡依珍桃園傳真) 桃園巿府統計，累計桃園確診案例1039人、居家隔離人數167人，市府也公布昨深夜確診的桃機女清潔工案17230足跡，12月30至31日9點至12點曾赴桃園忠貞市場。 桃機爆4人確診 陳時中曝可能感染途徑 訂閱影音： 中時新聞網 Kindle缺貨關電商疑退出大陸市場 《汽車股》和泰商用車銷售攀高 稱冠2021年總市場 #新冠肺炎 #台灣 #清潔工 #桃機 #忠貞市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資誠：2022年IPO市場旺於過去兩年 半導體仍為主力 10:342022/01/03 財經 桃園忠貞市場休市3天 農委會：傳統市場有防疫需要可跨部會協助 13:032022/01/04 生活 金研院看世界－全球青年貧窮問題蔓延 更要架構健全的投資市場 04:102022/01/04 專題周報 2022年十大投資預測 景順首席點出今年投資亮點 14:492022/01/04 財經 桃園忠貞市場及周圍10里大清消 攤商全面休市至1／6 14:492022/01/04 生活 清潔工打2劑疫苗仍確診 今出動化學兵全面清消桃園機場 10:302022/01/04 生活 桃園忠貞市場將休市3天 設3處社區採檢站高強度防守 11:132022/01/04 生活 越南蚵低價搶奪市場 台南蚵農駕膠筏鳴笛抗議 11:302022/01/04 生活 國門炸裂！本土暴增4例 境外移入30例 13:522022/01/04 生活 本土＋1 桃機清潔工驚傳確診 2校停課 04:102022/01/04 焦點要聞 Omicron攻陷桃機 1染魔王株 3人待採 Ct值全曝光 14:152022/01/04 生活 生活熱門新聞 印度神童預言又中！「天下魚雨」驗證這事 這2月份再迎大災難 - 生活 Omicron超像普通感冒 專家警告出現8大症狀立刻篩檢 - 生活 桃機染疫小黃司機基隆、桃園兩地租屋 急匡列1同住者 - 生活 周四變天 下波冷氣團直達寒流等級 台北恐降到10度以下 - 生活 確診3清潔工全住桃園 接觸者339人採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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