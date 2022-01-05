桃園市長鄭文燦5日證實，清潔工所屬信實企業召回878名員工全數採檢，5日凌晨又有1名女清潔工確診，累積4清潔女工染疫，目前緊急疫調中。(蔡依珍攝)

桃園機場昨爆發群聚感染，3清潔女工和1防疫機車染疫，桃園市長鄭文燦5日證實，清潔工所屬信實企業召回878名員工全數採檢，5日凌晨又有1名女清潔工確診，目前緊急疫調中，他也提到目前已採檢1505人，也將增加桃園中路公園跟中壢中正公園採檢站，總計5採檢站呼籲市民多利用。

鄭文燦說，桃園機場群聚感染，市府即時疫調、匡列、採檢、隔離、消毒，以最快速度完成，昨天主動採檢1505位，包括防疫車隊590人、信實865人、以及4位確診者職場和家庭接觸者，除此之外又開設3個社區接種站，民眾主動採檢有197位，今起也會再增加桃園中路公園跟中壢中正公園2採檢站，呼籲多運用5採檢站來採檢。

鄭文燦提到，今凌晨信實採檢結果陸續出爐，新增1位信實清潔人員，和首例清潔女工一樣住中壢，正進行後續疫調匡列隔離，建立防火牆，詳細疫情將待中央流行疫情指揮中心下午說明。

鄭文燦說，桃園防疫仍維持二級警戒，但要全程戴口罩，桃園疫苗施打率比全國高，仍要加強宣傳，希望1劑和2劑都再提高，機場工作人員、機組員、防疫計程車、防疫旅館等第一線高風險人員，也要全力協助施打第三劑，目前疫苗充足，只要間隔超過5個月，就請他們趕快施打。

鄭文燦直言，機場群聚案，感染來源是機場端，現階段都是入境案例衍生本土案例，尤其機場足跡複雜，中央已在機場設置前進指揮所，市府該協助都要協助，像是昨天信實員工和防疫車隊都由桃園負責採檢，他強調機場200個單位、3萬名工作人員真的很多，6成住桃園、4成外縣市，機場跟社區安全都要兼顧，請指揮中心、桃機公司、民航局調查跟檢討內部足跡，他提到，第一輪確診者昨天就完成環境採檢都是陰性，因清消頻率高，但不代表過去沒有環境汙染，務必重新檢驗。

另外11家責任醫院也要預作準備，目前全市有907床，將開責任醫院聯防會議，再檢討醫療資源整備。

衛生局長王文彥則提到，另2位清潔女工案17238、案17239，4名同住家人採檢都陰性，目前應採1505人、602人陰性、546人檢驗中、還有354人待採，今也會持續加緊採檢，也呼籲上月30日跟31日曾去忠貞市場，尤其前龍街者，務必到社區採檢站採檢，揪出潛在者。