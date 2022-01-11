中央流行疫情指揮中心調整入境採檢規定，11日零時起，長程航班旅客須在機場採檢陰性才放行入境，一架土耳其航空TK-24航班下午5點03分抵達桃園機場，機上共搭載152名旅客，下機接受採檢，晚間8點30分結果出爐，共14人確診，陽性率9.2%

指揮官陳時中在下午記者會表示，今日上午5航班入境的219人中，有217人接受落地採檢，另2人有1人是上機前有疾病，到醫院再採檢，另1人則是從本來的高風險國家入境，仍到檢疫所採檢。

在接受落地採檢的217人中有17人確診，陽性率為7.8%，每班確診人數為4、3、0、5、5。陳時中表示，今日下午還有3班航班要來，明日中午將一併報告。

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